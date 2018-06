Insegnante stroncata da un infarto mentre nuota in piscina con gli alunni

Nuotava in acqua insieme agli alunni nella piscina comunale quando, improvvisamente, ha accusato un malore. Le colleghe ed il bagnino non hanno avuto il tempo di prestarle soccorso: Carmela Moschella, insegnante 53enne di Santa Teresa di Riva, in servizio alla scuola elementare di Furci Siculo, è stata stroncata da un infarto che non le ha lasciato scampo. Increduli, e sotto choc, le colleghe e i piccoli studenti che sono rientrati subito a scuola. La donna, infatti, aveva accompagnato gli alunni per lo svolgimento del progetto “Piscina… tuffiamoci insieme”, al quale aveva aderito l’intero istituto comprensivo di Roccalumera. Proprio quella di ieri era la giornata conclusiva. Del malore della donna ne hanno immediatamente avuto contezza sia le sue colleghe che gli operatori della piscina. Immediatamente l’insegnante è stata tirata fuori dall’acqua, adagiata ai bordi dell’impianto natatorio e le è stato praticato il massaggio cardiaco. I soccorsi sono stati immediati. Il medico a bordo dell’ambulanza ha tentato in tutti i modi di rianimare la donna, anche con l’ausilio di un defibrillatore. Ma, purtroppo, per l’insegnante santateresina non c’è stato nulla da fare. La morte l’ha stroncata nel momento in cui ha accusato il malore.

Sul posto, scattato l’allarme, sono arrivati i carabinieri della Stazione di Roccalumera, che hanno operato al comando del luogotenente Santo Arcidiacono, e numerosi docenti oltre al medico legale, dott. Piero Briguglio. Il corpo dell’insegnante, così come disposto dall’autorità giudiziaria, è stato subito consegnato alla famiglia in quanto la morte è avvenuta per cause naturali.