Incidente sulla A20, un morto e 4 feriti

Un 37 enne di Barcellona pozzo di Gotto, Fortunato Calabrò, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto all'interno della galleria Villafranca a poche centinaia di metri dallo svincolo di Rometta, sulla A20 in direzione Palermo. Coinvolte due auto che però potrebbero non essere venute in contatto. Entrambe si sono capovolte. I quattro feriti non sono gravi e sono stati trasferiti, due al Piemonte e due al Policlinico.