Di Maio fa il pienone a piazza Cairoli

"Siamo al governo e riempiamo ancora le piazze. Credo che lo abbiamo fatto bene questo governo, per esempio non ci sono condannati o inquisiti. C'è tanto fare in Italia, qualora torni in queste piazze a dirvi che l'Italia sta meglio perché alcun indici salgono mi dovete rimproverare perché lì dentro non ci sono occupazione e lavoro". Lo afferma il leader del m5S e ministro del Lavoro Luigi Di Maio in un comizio a Messina.

"Nella parte giustizia ci sono tutte le leggi anti corruzione, c'è il conflitto di interesse, andatelo a dire a chi dice che siamo servi di Berlusconi". Lo afferma il ministro del Lavoro Luigi Di Maio in un comizio elettorale a Messina. Di Maio, tra le priorità, indica "una riforma fiscale per gli imprenditori" e "il disboscamento delle leggi". "Abbiamo imposto un metodo. Vedendo le testate che ci attaccano, e a che gruppi appartengono, io sono ancora più motivato", sottolinea Di Maio

"Completiamo l'opera eleggiamo un 5 stelle in Città. Andiamo al ballottaggio e poi prendiamoci le chiavi di Messina e ve le restituiremo"