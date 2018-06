Domenica al Sud temperature fra 25 e 30 gradi

3bmeteo.com comunica le previsioni del tempo sull’Italia per i prossimi giorni.

DOMENICA 3 GIUGNO Al Nord giornata nel complesso soleggiata salvo disturbi su Alpi e Prealpi nelle ore centrali. In nottata peggiora al Nordovest. Temperature in lieve aumento, massime comprese tra 25 e 30. Al Centro bel tempo prevalente su tutte le zone, pochi disturbi diurni anche in appennino. Temperature senza grandi variazioni, massime comprese tra 24 e 29. Al Sud bel tempo su coste e pianure, qualche isolato temporale pomeridiano in Appennino ma in veloce assorbimento serale. Temperature invariate, massime comprese tra 25 e 30.

LUNEDI' 4 GIUGNO Al Nord parziali schiarite sulle pianure orientali, instabile altrove con rovesci e temporali, anche forti tra pomeriggio e sera. Temperature in calo, massime comprese tra 22 e 26. Al Centro nubi irregolari e qualche isolata pioggia in Toscana, buono altrove salvo instabilità diurna sui rilievi. Temperature stabili, massime comprese tra 24 e 28. Al Sud prevale il sole su tutti i settori salvo lo sviluppo di qualche isolato acquazzone o temporale diurni sui rilievi. Temperature stabili, massime comprese tra 26 e 30.

MARTEDI' 5 GIUGNO Al Nord sole prevalente su coste e pianure, addensamenti irregolari su Alpi e Prealpi con qualche piovasco o temporale diurno. Temperature stabili, massime comprese tra 22 e 27. Al Centro variabilità con isolati piovaschi in Toscana, bello altrove salvo isolata instabilità diurna sui rilievi. Temperature in calo, massime comprese tra 23 e 26. Al Sud prevale il sole su tutti i settori salvo qualche annuvolamento diurno per lo più innocuo lungo l'Appennino. Temperature poco variate, massime comprese tra 27 e 31.