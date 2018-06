Due sorelle in gara a Miss Mondo

In lizza per la fascia più ambita alla finalissima nazionale di Miss Mondo Italia 2018 ci sono anche due ragazze pattesi. Si tratta delle sedicenni Angela e Marika Sette, le due sorelle gemelle che dopo aver superato le semifinali sono approdate all’ultima decisiva fase del concorso di bellezza in programma il 10 giugno al teatro Italia di Gallipoli.

Il concorso di Miss Mondo Italia punta ad eleggere la candidata italiana che rappresenterà ufficialmente il “bel paese” al grande evento mondiale di “Miss World”. Sarà una tra Angela e Marika a spuntarla? I presupposti ci sono tutti. Spigliatezza, simpatia, determinazione e, soprattutto, tanta bellezza: profondi occhi celesti, capelli biondo cenere, visi angelici e una silhouette da fare invidia. Ma guai a giudicarle solo per l’aspetto fisico.

