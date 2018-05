Arrestato sudanese, era rientrato in Italia su un barcone

Un sudanese che era stato espulso dal prefetto di Imperia giunto due giorni fa a Messina a bordo della nave Sea Watch 3, insieme ad altre 461 persone, è stato arrestato da agenti della squadra mobile. Dagli accertamenti effettuati dai poliziotti impegnati nelle operazioni di sbarco è emerso che l'uomo era stato imbarcato su un aereo per Khartoum con ordine di non fare rientro in Italia prima di 5 anni.