Furti in abitazione, 5 arresti nel messinese

La polizia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 5 persone e 6 provvedimenti di obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria con l'accusa di reati contro il patrimonio e furti.

In carcere sono finiti Francesco Ruvolo, 62 anni, Andrea Cuzzope', 43, Luigi Calderone, 33, Vincenzo Rodriguez, 27, Carmelo Sgro', 24, obbligo di presentazione alla pg invece per Giuseppina Saia, 28, Venera Lenzi, 26, Graziella Crudele, 49 anni, Maria Ruvolo 28 anni, Maurizio Milio, 49 anni, Edmond Ndoj 41. L'attività di indagine ha preso il via da alcune denunce di furto in appartamenti presentate a Milazzo per furti commessi nel periodo compreso tra febbraio e luglio 2017 nella zona tirrenica. Gli accertamenti effettuati attraverso l'analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona hanno consentito di appurare che i malviventi, in occasione dei furti, avevano utilizzato due autovetture marca Citroen modello Xara Picasso.

Dalle successive indagini, in particolare intercettazioni telefoniche ed ambientali, e pedinamenti, è emersa l'esistenza di una associazione a delinquere finalizzata ai furti. Sono oltre dieci quelli accertati in appartamenti in esercizi commerciali. In un'occasione di un furto a Pace del Mela, gli indagati, approfittando dell'assenza dei proprietari di casa in quanto impegnati in un ricevimento di nozze dove c'era un loro complice hanno "ripulito" un appartamento, portando via anche due autovetture, successivamente recuperate.