Svincolo Giostra, due chiusure notturne

E' bene che gli automobilisti che sono soliti utilizzare questo svincolo autostradale prendano nota su orari e giorni di chiusura integrale di questa settimana. L'ingresso da S. Michele, sia verso Palermo che in direzione Boccetta, sarà interdetto tra le 22 di domani e le 6 di mercoledì. La stessa cosa avverrà tra le 22 di venerdì fino alle sei di sabato. Da oggi, invece, e fino al 16 giugno, la rampa di accesso dello svincolo di Giostra, solo in direzione Palermo, sarà ristretta a 4 metri. E' stata apposta della segnaletica indicante il divieto di sorpasso ed limite massimo di velocità di 40Km/h. Questi provvedimenti si rendono necessari per poter realizzare i lavori di adeguamento statico e miglioramento sismico del Viadotto Ritiro e l’avvio delle operazioni di smontaggio degli impalcati da sostituire. Il cronoprogramma prevede che si inizi da quello più a nord, confinante con la galleria Telegrafo. In questa primissima fase, non è necessario procedere con lo sgombero delle abitazioni sottostanti, ma quando si andrà avanti sarà indispensabile. Le modalità si stanno decidendo in questi giorni, il neo direttore generale del Cas Leonardo Santoro, punta a far lasciare le proprie case per un periodo più lungo, ma per una sola volta, piuttosto che a più riprese. Santoro, inoltre, sta lavorando per tentare di aprire lo svoncolo di Giostra anche in uscita per chi proviene da Palermo. La sua volontà è quella di superare ogni ostacolo burocratico affinché ciò possa avvenire prima dell'estate. Lo svincolo in se stesso è pronto, e anche da un pezzo. Per renderlo fruibile è necessario riasfaltare la carreggiata Nord-sud a partire dalla Galleria Telegrafo in modo da tornare alla circolazione su entrambe le corsie. Su quella di marcia si incolonneranno i mezzi che devono quindi uscire a Giostra, su quella di sorpasso, i mezzi che invece dovranno proseguire verso Messina Boccetta.