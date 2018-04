Giovane di 19 anni annega a Giardini Naxos

Un giovane di 19 anni, Lorenzo Fazio, è morto oggi pomeriggio dopo essere annegato nello spazio d'acqua antistante la spiaggia di Recanati a Giardini Naxos (Me). Secondo quanto ricostruito dagli uomini della Guardia Costiera e dai carabinieri un'onda lo ha travolto mentre era in acqua e lo ha trascinato a largo mentre un amico che era con lui è riuscito a guadagnare la riva. Inutili i soccorsi delle persone presenti e della Guardia Costiera; il giovane, dopo essere stato recuperato, è poi morto in ospedale a Taormina.