Incidente sulla A/20, morto 58enne messinese

Un morto e un ferito. E' il tragico bilancio di un gravissimo incidente stradale avvenuto sull'A20, in direzione Palermo. Coinvolto nel sinistro, un mezzo a due ruote in sella al quale viaggiava una coppia. Nell'impatto ha perso la vita un uomo di 58 anni, Claudio Scapoli messinese della zona del Cep. La donna che era con lui è stata ricoverata- non in gravissime condizioni, all'ospedale di Milazzo dove è stata trasferita con elisoccorso. L'incidente che ha visto coinvolta anche un'auto, è avvenuto all'altezza del paese di Torregrotta, all'uscita della galleria Scianina. Scapoli è morto poco dopo l'impatto con l'asfalto, inutili tentativi di tenerlo in vita da parte dei soccorritori