Revocata la libertà condizionale a Giovanni Sutera, il killer di Graziella Campagna. Dovrà scontare l'ergastolo

Ha ammazzato Graziella Campagna sull’erba alta di Forte Campone in quella radura sporcata di sangue innocente, sui monti Peloritani che guardano Messina dall’alto. A colpi di lupara la notte del 12 dicembre del 1985. Diciassett’anni spezzati di una ragazzina pura come un fiore che pensava soltanto a riempire di tovaglie e centrini all’uncinetto la sua cassapanca del corredo per sposarsi un giorno. Un giorno che non ha visto mai.

Giovanni Sutera aveva un ergastolo sulle spalle così come il boss Gerlando Alberti jr anche lui condannato all’ergastolo in via definitiva per l’uccisione della ragazza. Sutera era, però, libero. Gestiva un bar a Firenze come niente fosse insieme al fratello e tra un bicchiere e l’altro commerciava in droga con la Spagna. Sutera, lo scorso 27 marzo, è stato arrestato dai carabinieri nell’inchiesta della procura di Firenze per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti.