Incidente stradale, un morto in autostrada

Un incidente stradale si è verificato, intorno alle 14.00, sull'A20, all'altezza di Torregrotta nei pressi della galleria Scianina, direzione Palermo. Coinvolto nel sinistro, in cui è morta una persona, un mezzo a due ruote. Sul luogo anche l'elisoccorso per trasportare al Fogliani di Milazzo un ferito che sembra in condizioni gravissime.

A perdere la vita un uomo di 58 anni. Ferita la donna che era con lui a bordo del mezzo a due ruote.