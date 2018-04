Stato-mafia, Accorinti: grazie Di Matteo!

«Sentenza storica». Così il sindaco di Messina Renato Accorinti, commenta su Facebook il verdetto dei giudici di Palermo sulla trattativa Stato-mafia. Accorinti posta anche una foto in cui è ritratto con il pm Nino Di Matteo. «Finalmente è arrivata la notizia e sono veramente felice - scrive il sindaco di Messina - per tutto quello che rappresenta per l’intera nazione. Posso immaginare solo in parte tutto quello che hai dovuto sopportare in questi anni: la durezza del lavoro, la difficoltà di rinnovare, ogni giorno e

con coraggio, la scelta di andare avanti, nonostante i rischi a cui sei stato e sei esposto».

«La stima nei tuoi confronti è cresciuta di giorno in giorno - conclude - Grazie, Nino Di Matteo. Grazie al cittadino onorario della città di Messina. Grazie. Sempre».