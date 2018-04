Tappa a Messina di “A Scuola di Digitale con TIM”

Ha fatto tappa ieri a Messina “A Scuola di Digitale con TIM”, l’iniziativa che vede protagonisti gli insegnanti di numerosi Istituti del territorio e li avvicina all’uso degli strumenti digitali per offrire loro una visione d’insieme sulle innovative applicazioni tecnologiche che aggiungono valore e nuove opportunità alla didattica.

I docenti protagonisti di questa giornata sono stati ospitati dall’I.C. “E. Vittorini”, dove sono stati avviati alla conoscenza dei nuovi mezzi per la didattica digitale.



L’iniziativa si articola in due distinti momenti. Nella prima fase, svolta direttamente in aula, vengono illustrate ai docenti le potenzialità del web, delle reti sociali, degli strumenti di condivisione digitale e il loro possibile utilizzo nella didattica; durante l’incontro, inoltre, si introducono le basi del coding con l’obiettivo di avvicinare gli insegnanti al pensiero computazionale e al linguaggio informatico. Nella seconda fase, invece, i docenti possono approfondire i temi trattati in aula, visionare contenuti video, infografiche e tutorial, attraverso il portale http://scuoladigitale.tim.it/.



“A Scuola di Digitale con TIM”, realizzato in collaborazione con il MIUR, è stato avviato a livello nazionale nel 2016 e ha già toccato Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte e Puglia.

In questa edizione sono coinvolte, oltre alla Sicilia, anche Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Molise, Basilicata e Sardegna.