Da Ed Sheeran a Ligabue, si lavora ai grandi eventi del 2019

Tra pochi mesi le luci del San Filippo torneranno ad accendersi per i grandi eventi della musica. Il 21 giugno Vasco Rossi, l’8 luglio i Negramaro (con una “sorpresa” per i lettori di Gazzetta del Sud), seguendo una scia per cui lo stadio “Franco Scoglio” è ormai considerato, a tutti gli effetti, un tempio musicale del Sud Italia. Tutti i big passano da qui. Eventi a cui si lavora per mesi, spesso sottotraccia. E con grande anticipo. Ecco perché si pensa già al 2019. Anzi, c’è molto più di un pensiero dietro a due indiscrezioni ad un passo dal concretizzarsi. A gennaio il primo indizio: la Giunta comunale ha approvato in quei giorni una delibera con cui veniva scritto nero su bianco l’impegno per un concerto che «si effettuerà il 19 giugno 2019» che vedrà protagonista «una star internazionale di altissima levatura». E con molta probabilità quella la star internazionale sarà il britannico Ed Sheeran, l’uomo dei record, il simbolo di una generazione, diventato a 27 anni «la più grande popstar maschile del pianeta», come l’ha definito la rivista specializzata Rolling Stone, primo in classifica ovunque, dagli Stati Uniti all’Inghilterra all’Italia.

Ma il 2019 non si chiude qui. Sono in corso contatti per un ritorno al San Filippo, dopo il concerto-record per la Sicilia del 2010, di Luciano Ligabue. Il rocker di Correggio sta pensando ad un tour nell’estate prossima (probabilmente a seguito di un nuovo album?) e Messina dovrebbe essere una delle tappe, forse a luglio.

Intanto, in vista del concerto del prossimo 8 luglio dei Negramaro, “Gazzetta del Sud” rinnova il proprio concorso dedicato ai fans. Saranno in palio biglietti per assistere al concerto e la possibilità di incontrare dal vivo il gruppo pugliese. I dettagli verranno resi noti nelle prossime settimane.