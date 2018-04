Auto precipita in un burrone, muoiono marito e moglie

Una manovra compiuta più volte, quasi con cadenza quotidiana, è costata la vita a una coppia di coniugi.

La tragedia si è consumata ieri, in contrada Serrantini. A perdere la vita la pensionata Carmelina Fazio, 87 anni, che si trovava a bordo di una Fiat Panda guidata dal marito Aldo Scaffidi, di 88 anni.

Si accingevano a uscire con la macchina dal garage della propria abitazione e mentre il marito eseguiva la retromarcia, per cause in fase di accertamento e probabilmente per una manovra errata, il veicolo è uscito di strada, finendo la corsa in una scarpata. I medici del 118 e i vigili del fuoco hanno estratto i due corpi dalle lamiere accartocciate dell’utilitaria con grande fatica, anche per la posizione dell’automobile, che si è capovolta, incastrandosi tra la scarpata e alcuni pilastri sottostanti in cemento, che hanno impedito al mezzo di ruzzolare ancora più a valle.

Oltre ai sanitari del 118 e ai pompieri, sono intervenuti sul luogo dell’incidente, che si trova nel versante occidentale del centro urbano, lungo la strada di collegamento con le contrade Serrantini – Provvidenza, anche i carabinieri della locale caserma e gli agenti della polizia municipale. Mentre la moglie è deceduta sul colpo, il marito, dopo essere stato estratto dalle lamiere, è stato trasportato presso il campo sportivo di Gliaca di Piraino, dove era stato preparato l’elisoccorso per trasportarlo in un ospedale messinese. Ma appena è giunto al Policlinico, il pensionato è deceduto. Sul luogo dell’incidente si sono recate le autorità competenti per compiere ulteriori accertamenti. La coppia, che ha un’unica figlia che vive in provincia, è molto conosciuta e stimata nella zona. La strada, per agevolare le operazioni di soccorso, è stata chiusa al transito per parecchie ore.