Morte Lorena, 10 anni a Forestieri 6 a Gugliandolo

I giudici della Corte d'Appello di Messina hanno ridotto, pur se in maniera lieve, le condanne di Gaetano Forestieri, che era alla guida dell'Audi che quella notte di giugno di due anni fa colpì in pieno la Panda guidata dalla studentessa di Capo d'Orlando Lorena Mangano, e di Giovanni Gugliandolo impegnato in una corsa in auto in pieno centro con il finanziere. 10 anni per Forestieri e 6 anni e 3 mesi per Gugliandolo.

In primo grado, Forestieri era stato condannato a 11 anni, il secondo a 7 anni.

