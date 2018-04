Carceri: Ugl, bloccata tentata evasione a Barcellona Pozzo di Gotto

Un tentativo di evasione di un detenuto dalla struttura penitenziaria di Barcellona Pozzo di Gotto, nel Messinese, è stato bloccato da agenti della polizia penitenziaria. Lo rende noto il segretario nazionale dell'Ugl Polizia penitenziaria, Alessandro De Pasquale, che ha visitato, insieme al dirigente nazionale della Federazione, Antonio Solano, la struttura che, afferma, "necessita di un urgente intervento di adeguamento".

"Non essendo più un ospedale psichiatrico giudiziario - spiega - ha bisogno di un immediato ampliamento di organico, e di maggiori sistemi di sicurezza, anche dal punto di vista edile.

Si deve intervenire tempestivamente - aggiunge il sindacalista - perché il personale non opera in condizioni di sicurezza: ciò costituisce un'inaccettabile minaccia per l'incolumità dei lavoratori, e un pregiudizio al regolare svolgimento dei compiti istituzionali. Va fatto tutto il possibile - conclude il sindacalista dell'Ugl polizia penitenziaria - per scongiurare altri tentativi di evasione e per tutelare chi lavora nella struttura".