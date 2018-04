Città di Messina promosso in serie D

Il Città di Messina pareggia il derby col Camaro, 1-1, e ottiene la promozione in serie D con due turni di anticipo. Una cavalcata vincente nel torneo di eccellenza, culminata oggi al Marullo davanti ad una buona cornice di pubblico. 1-1 il finale deciso dalle reti di Rossano in apertura di secondo tempo e del solito Cardia a dieci minuti dalla conclusione. Un verdetto che accontenta tutti dal momento che il Camaro rimane in zona play-off con un vantaggio di tre punti sul Paternò. Ma l'impresa è tutta del Città di Messina che ha sbaragliato la concorrenza grazie ad una fase difensiva perfetta e alle tante vittorie ottenute sui campi più caldi della categoria.