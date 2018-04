Tir in fiamme, fila chilometrica in autostrada

Un tir in fiamme in autostrada tra Boccetta e Villafranca ed è caos da diverse ore in direzione Palermo. Accade da questa mattina alle 10 quando nella cabina di un autoarticolato che trasportava detersivi si sono sprigionate le fiamme. L'autista di origini catanesi, ha avuto la prontezza ed il sangue freddo di uscire dalla Galleria telegrafo e fermarsi sulla corsia di emergenza appena fuori il tunnel. Il rogo ha completamente distrutto la parte anteriore del mezzo pesante, l'intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme di propagassero alla parte del carico. Inevitabilmente durante le fasi dello spegnimento e della rimozione, lungo l'arteria si sono formate delle code che hanno raggiunto lo svincolo di Messina Boccetta. Il mezzo è stato rimosso pochi minuti fa ma si rende adesso necessaria la ripavimentazione della sede stradale danneggiata dalle fiamme. In un breve tratto, nella corsia di marcia ed in quella di emergenza, va scarificato il vecchio asfalto e posato il nuovo. Operazione che quindi allunga i tempi del ritorno alla normalità. Molti i mezzi che preferiscono uscire a Boccetta. Difficoltà anche in ingresso da S. Michele.