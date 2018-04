Il Messina supera il Palazzolo

Missione compiuta per il Messina che nel recupero della 27esima giornata batte 3-1 il Palazzolo e s porta a tre punti dal sesto posto occupato dall’Acireale. primo tempo combattuto ma ricco d errori. Messina avanti con Mascari al termine d un’azione corale, pari siracusano con Grasso, abile a evitare il fuorigioco. Il portiere Rinaldi evita il vantaggio dei gialloverdi e al 35esimo Rosafio si mette in proprio e dal limite segna il 2-1. A fine primo tempo nuova chance per il Palazzolo non sfruttata. Nella ripresa Messina più convincente. I giallorossi dopo aver sprecato tanto triplicano con Ragosta. Domenica prossima il Messina impegnato in trasferta contro l’Ebolitana