Pedone investito, è in coma

Una brusca frenata nel cuore della notte. Un rumore sordo udito anche a distanza. Un pedone privo di sensi sull’asfalto. L’ennesimo.

Le strade cittadine continuano a sporcarsi di sangue a causa di incidenti che coinvolgono sfortunati passanti. E un altro messinese è ricoverato in ospedale, in condizioni critiche. La cattiva sorte questa volta ha guardato in faccia un trentaduenne. Nella notte tra venerdì e sabato, stava attraversando la via Cesare Battisti, quando una Fiat Cinquecento lo ha travolto. L’uomo (F. S. le iniziali) era insieme al fratello e a un amico, quando, poco dopo le 3, è sopraggiunta l’utilitaria alla cui guida c’era una diciannovenne (M. P.). Quest’ultima, che viaggiava in compagnia di tre ragazze, non ha fatto in tempo ad arrestare la marcia e lo ha preso in pieno, sulle strisce pedonali, poco oltre il Cinema multisala Apollo. Violentissimo l’impatto, tant’è che il 32enne ha battuto il capo sull’asfalto al termine di un volo di una decina di metri.

