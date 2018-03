Travolto da un'auto nella notte, 32enne gravissimo

Incidente stradale nel cuore della notte in via Cesare Battisti, angolo via S. Filippo Bianchi. Un 32 enne stava attraversando la strada da monte a valle in compagnia del fratello e di un amico quando una Fiat 500 lo ha centrato in pieno facendolo precipitare sul marciapiede di sinistra a ridosso di un'attività commerciale. L'auto era condotta da una neopatentata, una ragazza che deve ancora compiere 19 anni. Negativi i test sulla conducente insieme con lei nell'utilitaria altre tre giovani. Il ragazzo, a quanto pare neo laureato, è ricoverato in stato di coma nel reparto di rianimazione del policlinico. Le sue condizioni sono giudicate gravissime. Le indagini sono svolte dagli agenti della sezione Infortunistica della polizia municipale.

In aggiornamento