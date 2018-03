Ragazza si lancia da una terrazza di via Dogali

E' successo poco prima delle 13. La ragazza di 29 anni, un'universitaria fuori sede, era appena rientrata a casa, in pieno centro. Alcuni raccontano che un vicino ha tentato di dissuaderla dal compiere questo gesto. E' precipitata su una vettura parcheggiata nella stessa via Dogali, a pochi metri dall'incrocio con la via dei Mille. Sul posto la Polizia scientifica che sta effettuando i rilievo. La ragazza è stata prontamente soccorsa e trasportata in ospedale. Al Policlinico è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. La prognosi è riservata ma sembrerebbe che la ragazza non sia in pericolo di vita.

seguiranno aggiornamenti