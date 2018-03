Indagati due medici del Policlinico per la morte della prof. Accetta

Sono due i medici del Policlinico iscritti nel registro degli indagati per la morte della prof. Irene Accetta, deceduta nella giornata di lunedì al reparto di Malattie infiammatorie croniche intestinali del Policlinico, dopo essere stata sottoposta ad una colonscopia al reparto Diagnostica per immagini. Le ipotesi di reato contestate sono l’omicidio colposo in correlazione con la responsabilità colposa per morte o lesioni in ambito sanitario. Lunedì mattina il sostituto procuratore Marco Accolla, che conduce l’inchiesta sul caso, ha convocato nel suo ufficio di Palazzo Piacentini tutte le parti per l’affidamento dell’autopsia.

I due medici sono assistiti dagli avvocati Donatella Cuomo, Giuseppe Mormino e Maria Suraci, mentre i familiari della professoressa, che hanno presentato una denuncia ai carabinieri di Tremestieri dopo il decesso, sono rappresentati dagli avvocati Pietro Venuti e Agata Lombardo.

L’articolo completo potete leggerlo nell'edizione cartacea