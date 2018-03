Professoressa muore dopo esame: la Procura apre un’inchiesta

Il sostituto procuratore Marco Accolla ha aperto un’inchiesta sulla morte della professoressa Irene Accetta, che è deceduta nella giornata di martedì al reparto di Malattie infammatorie croniche intestinali del Policlinico per cause in corso di accertamento.

La donna, una docente 66enne d’italiano molto conosciuta e stimata in città che insegnava all’Istituto agrario Cuppari di S. Placido Calonerò, il 16 marzo è stata sottoposta ad una colonscopia - come ha raccontato il marito nella denuncia presentata ai carabinieri di Tremestieri -, al reparto Diagnostica per immagini, per poi fare rientro nel reparto dov’era ricoverata.

