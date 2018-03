Giammoro, via ai lavori per il pontile industriale

Via libera ai lavori per la realizzazione del pontile industriale di Giammoro. Domani mattina il commissario dell'Autorità portuale, Antonino De Simone, procederà alla consegna alla ditta Ricciardello del cantiere atteso da oltre 20 anni. Un investimento che tra opere a mare ed opere a terra sfiora i 23 milioni di euro. Fondale di 14 metri e raccordi autostradali e ferroviari con il pontile per consentire una fruibilità immediata. I lavori avranno una durata di 24 mesi. L'opera permetterà anche alle acciaierie Duferdofin di attivare la seconda linea di laminazione, realizzata quasi dieci anni fa e quasi mai utilizzata per gli alti costi del trasporto, sottolinea la Gazzetta del Sud. Col pontile i blumi arriverebbero via mare e via mare potrebbe essere rispedito il prodotto finito a costi più contenuti.