Una messinese “ambasciatrice” nella lotta contro la povertà

C’è anche la messinese Chiara Aricò, 21 anni, studentessa al terzo anno di Economia all’Università Bocconi di Milano, tra i 40 giovani ambasciatori italiani impegnati in un progetto per combattere la povertà estrema. Chiara è stata selezionata per partecipare al prestigioso programma “Youth Ambassador” dell’associazione anti-povertà “The One Campaign”. La quinta edizione del programma è stata inaugurata a Roma, lo scorso 8 marzo, Giornata internazionale della donna, «ricorrenza scelta perché una delle campagne principali dell’organizzazione per il 2018 è legata all’empowerment economico delle donne nei paesi più poveri del mondo – ha spiegato Chiara, che già da alcuni anni si occupa di progetti di volontariato e si spende in cause a fianco dei più deboli – condizione che “One” ritiene essere cruciale per eliminare il divario di genere e per sollevare intere comunità dalla povertà estrema». Chiara e gli altri “giovani ambasciatori” provenienti da tutta Italia si sono messi subito all’opera partecipando ad un’azione di campagna nelle strade di Roma.

