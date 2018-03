Travolge due pedoni e fugge: era drogato e ubriaco!

Drammatico incidente, ieri mattina, sul corso Cavour, davanti a Palazzo dei leoni. Intorno alle 11.30, una Peugeot ha travolto due messinesi che attraversano sulle strisce pedonali e ha tirato dritto senza prestare i soccorsi. I feriti sono in gravissime condizioni. Ad avere la peggio un notaio messinese di 41 anni, ricoverato in coma farmacologico nel reparto di Terapia intensiva del Policlinico. Preoccupano alcune lesioni cerebrali. Giudicata guaribile in trenta giorni, invece, una 37enne che era assieme a lui sul corso Cavour. Il “pirata della strada” è stato bloccato da un poliziotto libero dal servizio, che con la sua auto ha inseguito il fuggitivo, e dalle Volanti. Rinchiuso in carcere un quarantottenne montenegrino, risultato positivo al drugtest e all’alcoltest. L’uomo di origini slave, che vive da tempo in riva allo Stretto senza fissa dimora, era alla guida dell’utilitaria di proprietà di un parente, anche se sprovvisto di patente. La polizia lo ha fermato in via della Zecca, al termine di una folle corsa. Deve rispondere di lesioni gravissime, omissione di soccorso, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

