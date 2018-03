Lorenzo Crespi: "C'è un complotto contro di me!"

L'attore messinese Lorenzo Crespi è convinto che ci sia un complotto contro di lui dice. Lo ha dichiarato a "Domenica Live" ospite di Barbara D'Urso: "Mentre giravo "Gente di mare" ho subito gravi minacce", ha detto.





Crespi, protagonista di tante fiction tv, nei giorni scorsi aveva denunciato su twitter le precarie condizioni di vita in cui versa da qualche anno: solo, malato, senzatetto.

“Io vivo per Mia Martini, per Luigi Tenco, per chi non ce l’ha fatta - ha aggiunto Crespi - Vivrò per distruggere chi riduce la gente in questo stato” – grida al microfono l’attore. L’ingiustizia del suo trattamento, secondo Crespi, è evidente, perché dice: “Sono la persona più onesta d’Italia”. “Non sono povero, faccio l’opinionista qui - ha concluso - ogni gettone mi permette di pagarmi diversi mesi di affitto e spese”. “Io non mi lascerò morire con una mascherina in faccia, ma sono orgoglioso della mia vita”.

