Auto pirata investe due pedoni sul corso Cavour, un arresto

Due pedoni, un uomo, 40 anni, e una donna di 37 , sono stati investiti intorno alle 12 davanti a Palazzo dei Leoni, sul corso Cavour. Stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali quando sono stati centrati da un'utilitaria di colore scuro. Dopo il violento impatto con l'auto, entrambi sono finiti sul parabrezza e poi sull'asfalto.



Il conducente della vettura ha proseguito senza prestare soccorsi. Un'altra auto che era nella zona lo ha inseguito per un centinaio di metri, fino all'incrocio con via della Zecca. Lì, l'auto si è fermata per qualche istante, per poi ripartire e seminare l'inseguitore che nel frattempo era sceso dal veicolo.



Un poliziotto in borghese avrebbe comunque appuntato il numero di targa del pirata della strada. Gli uomini della Volanti sono poi riusciti ad intercettarlo e ad arrestarlo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e due ambulanze del 118. I due feriti sono stati trasportati in ospedale. L'uomo è ricoverato al Policlinico, in prognosi riservata, con un politrauma facciale e ferite alle gambe, lei è al Papardo in codice rosso.

