Sequestrati due scuolabus

Gli Agenti del Distaccamento della Polizia Stradale di Barcellona P.G., nell’ambito dei servizi specifici mirati alla sicurezza della circolazione ed in particolare al controllo dei veicoli adibiti a scuolabus, hanno sottoposto a fermo amministrativo e sospeso dalla circolazione due mezzi.

In particolare, i poliziotti della Polstrada hanno istituito dei posti di controllo presso le scuole elementari, medie e dell’infanzia dei plessi scolastici di Patti, Oliveri e Milazzo.

Gli accertamenti effettuati su numerosi pulmini hanno evidenziato che due veicoli trasportavano abusivamente degli studenti, poiché erano privi delle necessarie autorizzazioni.

Accertate molteplici violazioni al Codice della Strada, per le quali sono state elevate numerose sanzioni per migliaia di euro ai conducenti ed alle ditte di trasporto.