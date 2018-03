Lorenzo Crespi: "Sono solo, malato e senzatetto"

«Non sono riusciti a organizzare il ricovero per oggi. Dicono domani mattina perché ci devo stare almeno tre giorni e mi devono rivoltare come un pedalino e in tutto questo indovinare dove dormo stanotte?? La gente è disumana... Perdi fiducia in tutto e in tutti». E’ un tweet dell’attore messinese Lorenzo Crespi, protagonista di tante fiction tv, che denuncia su twitter le precarie condizioni di vita in cui versa da qualche anno: solo, malato, senzatetto.

«Altra nottata al gelo, siti, giornali chiacchierano tutti ma qui non è venuto nessuno... non riesco a lavarmi da 5 giorni, è questa la vergogna vera... ancora grazie per la vostra vicinanza... e un augurio speciale a tutte le donne del mondo».



«Io morirò presto e vi chiedo di sputare in faccia a tutti quelli che minimamente in tv diranno che mi volevano bene" scrive l’attore nel suo sfogo disperato. «Tutti sanno come sto vivendo ma se non possono usarmi non possono aiutarmi» scrive Crespi, spiegando di vivere «in condizioni pietose, da giorni senza luce, senza gas, una malattia ai polmoni, totalmente congelato, abbandonato da tutti». «Sono due anni che non torno a casa - twitta da Roma - che non vedo mia madre, la mia amata #Messina, la mia strada, i miei fratelli manco ancora per poco perché la mia vita sta cambiando radicalmente. Dopo vent'anni di duro lavoro non ho più la possibilità di continuare a farlo, non mi viene data». (ANSA)