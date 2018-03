Revocato il divieto di dimora al sindaco Materia

Il sindaco Roberto Materia da ieri pomeriggio, poco dopo le 16, ha potuto fare ritorno sul territorio comunale dal quale mancava dalla prima mattinata del 16 febbraio scorso per effetto del divieto di dimora che gli era stato imposto dall’autorità giudiziaria a seguito dell'inchiesta sulle coperture istituzionali di cui avrebbe goduto grazie alla produzione di atti falsi per nascondere gli illeciti edilizi l’ex assessore Angelo Coppolino, finito prima in carcere e subito dopo agli arresti domiciliari nella sua casa di Vulcano.

I giudici del Tribunale del riesame di Messina (presidente Danilo Maffa, relatrice Alessia Smedile e componente Giuseppe Miraglia), con provvedimento depositato ieri, hanno infatti annullato la misura cautelare del divieto di dimora sul territorio di Barcellona per mancanza di gravi indizi che ne giustificano il mantenimento, riservandosi nel contempo di depositare le motivazioni sulla decisione entro i prossimi 45 giorni.

