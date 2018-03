Falsi braccianti, denunciate 13 persone

Militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Sant’Agata di Militello (ME),

nell’ambito dell'espletamento di accertamenti di polizia giudiziaria volti al

contrasto del fenomeno del “falso bracciantato” hanno deferito all’Autorità

Giudiziaria n. 13 soggetti responsabili, per i reati di truffa e falso.

In particolare, le indagini delegate dalla Procura della Repubblica di Messina e

sviluppate dalle Fiamme Gialle, hanno consentito di accertare che il titolare di

un’azienda agricola con sede in un Comune dei Nebrodi, in concorso con gli

operai dichiarati assunti dall’azienda, tutti legati da vincolo di parentela (figli,

fratelli, sorelle e cugini) ha instaurato falsi rapporti di lavoro subordinato, al fine

di procurare un vantaggio economico (indennità di disoccupazione agricola, di

malattia e di maternità) ai dipendenti fittiziamente assunti, cagionando all'Ente

Previdenziale (I.N.P.S.) un danno di oltre € 185.000.

La condotta delittuosa aveva anche l’ulteriore scopo di creare posizioni

contributive in capo ai 12 falsi braccianti agricoli che, in futuro, avrebbe

consentito loro anche la percezione della relativa pensione.

Dalle indagini e dall’analisi della copiosa documentazione acquisita è emerso

l’ulteriore stridente elemento che erano gli stessi falsi braccianti ad aver

concesso in affitto i terreni al titolare dell’azienda agricola.