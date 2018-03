Appalti: 'Lodo Impregilo', il Comune di Taormina dovrà pagare 15 milioni

La Corte d'appello di Messina ha condannato al pagamento di 15 milioni di euro il Comune di

Taormina in relazione alla vicenda del piano parcheggi; in primo e secondo grado era stato condannato, ma la Cassazione aveva disposto un nuovo processo. Il contenzioso è noto come "Lodo Impregilo", dal nome dell'impresa che ha realizzato i parcheggi (Lumbi e Porta Catania, oltre alle gallerie connesse) e che da

un ventennio chiede i soldi al Comune.