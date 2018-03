Coniugi arrestati per furto di energia elettrica

Il servizio di polizia giudiziaria ben articolato, sia con personale in abiti civili che con pattuglie con i colori dell’Arma, ha consentito di arrestare in flagranza una coppia di coniugi per furto aggravato in concorso di energia elettrica. GIARDINA Tindaro, 31 enne, e CALABRESE Natalina, 30 enne, queste le loro identità, hanno manomesso il contatore dell’energia elettrica, realizzando un vero e proprio by pass che gli ha consentito di prelevare illecitamente la corrente elettrica per lunghi periodi.