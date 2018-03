Spari contro due cavalli al pascolo, uno muore, l’altro rimane ferito

I carabinieri di Mandanici, al comando del maresciallo Rosario Carrolo, e quelli della Compagnia Messina Sud, guidati dal maggiore Paolo Leoncini, stanno indagando su un grave fatto di cronaca che si è verificato qualche giorno addietro in un appezzamento di terreno tra Pagliara e Mandanici.

Una o più persone hanno sparato a due cavalli, mentre pascolavano in aperta campagna: uno è stato ucciso, l’altro azzoppato. La macabra scoperta l’ha fatta il giorno dopo il proprietario, un giovane di Mandanici appassionato di cavalli, che ha immediatamente denunciato il fatto alla locale Stazione dell’Arma.

Non si conosce il movente dell’accaduto, anche se potrebbe trattarsi di un atto intimidatorio. Anche perché in molti si chiedono: se i cavalli pascolavano in aperta campagna a chi davano fastidio? Gli inquirenti sono già al lavoro per risalire alla dinamica dei fatti e per scoprire l’autore (o gli autori) di questo atto criminale. Si dovrà accertare pure quanti colpi sono stati sparati e se con la stessa arma, ma soprattutto se è stato fatto fuoco con una pistola o con un fucile. L’episodio è di estrema gravità anche perché la zona è stata sempre molto tranquilla, né sono stati mai registrati episodi del genere.

