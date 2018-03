Morì subito dopo il parto, chiuse le indagini

L’inchiesta è chiusa. E sono dieci, rispetto ai tredici iniziali, tra medici, ostetriche e infermieri, gli indagati per omicidio colposo per la morte della puerpera 44enne Lavinia Marano, nota cantante cittadina, avvenuta al Policlinico nel settembre del 2016 dopo aver dato alla luce il suo primogenito, Francesco. E aver sofferto tanto.

È il sostituto procuratore Rosanna Casabona che ha chiuso il cerchio e adesso si appresta a chiedere per tutti e dieci i sanitari il rinvio a giudizio. Non ci sono invece elementi a carico di altri tre medici, che inizialmente erano stati iscritti nel registro degli indagati anche a loro tutela per compiere gli accertamenti iniziali, e che adesso invece “escono” dall’inchiesta, visto che il magistrato ha già depositato richiesta di archiviazione (il nostro giornale, per consuetudine deontologica, pubblica i nomi dei medici coinvolti in casi di malasantità solo dopo il primo vaglio processuale accusa-difesa, ovvero a conclusione dell’udienza preliminare, n.d.r.).

Nel dettaglio sono adesso indagati con l’atto di chiusura delle indagini preliminari cinque medici in servizio a Ostetricia e ginecologia, un medico anestesista, tre ostetriche e un’infermiera.

