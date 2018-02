Op. Dominio, 13 condanne al clan Mangialupi

Il gip Monica Marino alle 20,30 ha letto in aula la sentenza per i giudizi abbreviati dell'operazione antimafia Dominio.

13 le condanne, una assoluzione e un non luogo a procedere. Questa in sintesi la decisione del giudice per le indagini preliminari, L'operazione "Dominio" nasce dall'inchiesta della Guardia di Finanza, gestita dal sostituto della Dda Liliana Todaro, che ha smantellato la riorganizzazione del clan mafioso di Mangialupi sotto il controllo di Alfredo Trovato e del noto pasticcere Domenico La Valle.

32 gli imputati iniziali, oggi si è deciso solo per chi ha scelto il rito abbreviato

