Arriva l'avviso per gli incarichi di direttore generale

Sarà pubblicato venerdì sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana l'avviso per il conferimento degli incarichi di direttore generale delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale, che anticipiamo in allegato. Le procedure, come ha annunciato l'assessore alla Salute Ruggero Razza, verranno completate nel giro di tre mesi, intanto resteranno in carica gli attuali commissari.

Scarica qui l'avviso pubblico di selezione