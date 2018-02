Lavoro, i concorsi a Messina e in Sicilia

Ecco le informazioni sui concorsi pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana Anno 72° n. 2 del 23 febbraio 2018





AMMINISTRAZIONE REGIONALE

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Concorso per titoli a n. 97 posti di assistente tecnico restauratore. Rettifica della graduatoria di merito . pag. 4

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Integrazione del D.D.G. n. 2058 del 19 ottobre 2017 "Aggiornamento Elenco regionale dei tutor di medi cina generale da inserire nei corsi di formazione specifica in medicina gene rale" . pag. 7

ENTI LOCALI TERRITORIALI

COMUNE DI ACIREALE

Concorso, per titoli, colloquio e prov a pratica, a n. 6 posti, varie qualifiche, riservato ai soggetti disabili . pag. 7

COMUNE DI CANICATTÌ

Distretto socio-sanitario D3 - Canicattì Selezione per titoli per la copertura di diversi posti a tempo determinato, varie qualifiche . pag. 7

COMUNE DI ERICE

Selezione, per titoli e colloquio, di mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo amministrativo

contabile . pag. 7

COMUNE DI NOTO

Manifestazione d'interesse rivolta ai soggetti collocati nelle graduatorie degli idonei per l'assunzione a n. 1 posto di comandante della polizia municipale . pag. 8

COMUNE DI SANTA CRISTINA GELA

Selezione per la copertura di n. 1 posto di istruttore tecnico. pag. 8

COMUNE DI SAN VITO LO CAPO

Selezione per l'assegnazione di n. 8 autorizzazioni per autonoleggio con conducente . pag. 8

COMUNE DI VENETICO

Concorso, per titoli ed esami, finalizzato alla stabilizzazione di n. 3 posti di istruttore

amministrativo-contabile . pag. 8

Concorso, per titoli ed esami, per la stabilizzazione, finalizzato alla copertura di n. 1 posto vacante di assi stente

sociale . pag. 8

Procedure di stabilizzazione per n. 1 posto a tempo indeterminato e part-time a 24 ore settimanali - cat. B del C.C.N.L. - Avviso per la formazione di graduatoria ai sensi dell'art. 16 della legge n. 56/87 - operatore amministrativo-contabile - art. 4, comma 8, D.L. n. 101/2013 e art. 30, legge regionale n. 5/2014 in combinato disposto con l'art. 3 della legge regionale n. 5/2016 . pag. 8

AZIENDE OSPEDALIERE

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE GARIBALDI CATANIA

Concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente amministrativo per il settore economico-finanziario e

patrimoniale . .. pag. 9

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO VITTORIO EMANUELE DI CATANIA

Avviso di ricognizione del personale in possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 75/2017 .

pag. 11

Avviso di revoca delle procedure di reclutamento . . pag. 12

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO GAETANO MARTINO DI MESSINA

Selezione riservata per la stabilizzazione di n. 1 dirigente medico, disciplina di ginecologia ed ostetricia. pag. 12

Selezione riservata per la stabilizzazione di personale con profilo di addetto stampa - ruolo professionale. Pag. 12

AZIENDA OSPEDALIERA PAPARDO MESSINA

Mobilità volontaria, regionale ed extraregionale, per la copertura di n. 1 posto vacante di dirigente medico, disciplina

di ostetricia e ginecologia (area chirurgica) . pag. 12

Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico a tempo determinato di direttore medico con incarico di

direzione di struttura complessa di centrale operativa di 118 . pag. 12

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO PAOLO GIACCONE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Mobilità volontaria, regionale/extraregionale, per titoli e

colloquio, per la copertura di n. 13 posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione . pag. 15

Esito della procedura di ricognizione e contestuale stabilizzazione di diversi posti di infermiere e di operatore sociosanitario . pag. 16

AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA

Procedure per la stabilizzazione del personale precario . pag. 16

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE PALERMO

Mobilità, regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura di posti di diverse figure professionali afferenti al personale del comparto . pag. 16

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE TRAPANI

Selezione, per titoli e colloquio, per assunzioni a tempo determinato di dirigente medico, varie discipline. pag. 20

Selezione, per titoli e colloquio, per assunzioni a tempo determinato di dirigente medico, varie discipline. pag. 20

Mobilità volontaria, regionale/extraregionale, con priorità per la mobilità regionale, per titoli e colloquio, tra Aziende del

Servizio sanitario nazionale e di altre pubbliche amministrazioni, per la copertura a tempo pieno di vari posti di

dirigente medico, varie discipline . pag. 20

ENTI

AZIENDA TRASPORTI MESSINA

Mobilità esterna, per titoli e colloquio, riservata al personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche per la

copertura, di n. 1 posto di direttore generale. Riapertura dei termini . pag. 23

Concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico a tempo determinato di direttore generale. Proroga dei

termini . pag. 23