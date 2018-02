Incidente stradale, muore giovane messinese

Un giovane della provincia di Messina è morto in un incidente avvenuto ieri sera a Sora, in provincia di Frosinone. La vittima è il 24enne Biagio Pace, di Militello Rosmarino,studente in scienze infermieristiche a Roma.

Per cause, ancora in fase di accertamento da parte della Polizia stradale, la Kia Picanto condotta da Pace si è scontrata con una Mercedes Classe A. Il giovane è stato trasportato in ambulanza in ospedale ma è morto poco dopo. Nell'incidente sono rimaste ferite altre tre persone.