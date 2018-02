Università, il 22 marzo si vota per il nuovo Rettore

Il Decano dell’Università degli Studi di Messina, prof.ssa Adriana Ferlazzo, ha firmato in data odierna il decreto di indizione delle elezioni alla carica di Rettore dell’Ateneo per il sessennio 2018-2024. Le votazioni si svolgeranno secondo il seguente calendario: giovedì 22 marzo 2018 (prima votazione) e, qualora non si raggiungesse il quorum previsto, martedì 27 marzo 2018 (seconda votazione) e mercoledì 4 aprile 2018 (eventuale votazione di ballottaggio).

Le candidature, corredate da curriculum e programma, dovranno essere presentate al Decano entro venerdì 2 marzo 2018, presso la Direzione generale dell’Ateneo.

Per le votazioni sono stati individuati 12 seggi elettorali, tutti allocati nel plesso centrale dell’Università. L’elettorato attivo, infatti, per la prima volta è attribuito, oltre che a docenti e personale tecnico amministrativo, con voto ponderato anche a tutti gli studenti, i dottorandi, gli assegnisti di ricerca e gli specializzandi.

Le operazioni di scrutinio si svolgeranno all’indomani di ogni votazione.