Video: GdS & GdS scrivono il futuro con le radici nella storia

Il video diretto da Fabio Schifilliti che racconta la nascita del nuovo Polo editoriale del Sud: la Società Editrice Sud, con Gazzetta del Sud e Giornale di Sicilia, due testate storiche siciliane, si propone come punto di riferimento su territori strategici per il Paese, quali sono Sicilia e Calabria, e regala un nuovo futuro alle dinamiche comunicative – e ai loro protagonisti – in un Sud che ha bisogno di credere in se stesso.