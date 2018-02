Tremestieri, il dragaggio tarda mentre Messina è invasa dai Tir

La chiusura del porto di Tremestieri proseguirà ancora per diversi giorni. Guai chiamano guai quando si tratta degli approdi a sud, perché, la motonave che avrebbe dovuto liberare dalla sabbia la rada, dove arrivano e partono le navi dello Stretto cariche di mezzi pesanti, sta incontrando un fortunale dietro l’altro nella sua discesa da Chioggia a Messina.

Sarebbe dovuta arrivare in zona domenica, poi tutto è scivolato a ieri mattina e ora il nuovo appuntamento è fissato per lunedì prossimo.

Dopo lo stop forzato a Molfetta, adesso, sempre per le condizioni meteo avverse, la Rex II si è dovuta fermare a Crotone dove dovrebbe ripartire non prima di domenica. Una vera e propria disdetta per il Tremestieri, interdetto al traffico marittimo da otto giorni e, di fatto, chiuso, da dodici. Da quel 3 febbraio, per lo scirocco e per la sabbia, di navi non se ne sono più viste e tutto il carico di tir si è riversato in centro città.

