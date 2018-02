Tenta di rubare i soldi delle offerte in chiesa

Ci aveva già provato in passato ma il parroco che lo aveva sorpreso aveva preferito non denunciarlo. Adesso però il tentativo di rubare le offerte in chiesa è costato l'arresto a Gabriele Cavallaro, 41 anni, messinese, indagato per un fatto analogo di qualche anno fa.

Gli agenti della Polizia lo hanno trovato con la cassetta delle offerte per le candele votive in mano, intento a tirarne fuori le monete. E' ora agli arresti domiciliari.