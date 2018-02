Sequestrate quattro villette abusive a Capo d'Orlando

I finanzieri della Tenenza di Capo d’Orlando, nel corso di autonoma attività investigativa e di controllo economico del territorio, hanno individuato degli edifici abusivi lungo la zona costiera sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta. In particolare, sono stati rilevati quattro lotti di terreno siti in Capo d’Orlando, località Santa Carrà, sui quali risultavano edificati altrettanti immobili costruiti in assenza delle previste concessioni edilizie e di ogni altro titolo autorizzativo finalizzato alla costruzione. A seguito dell’attività di indagine svolta dai militari, il Comune di Capo d’Orlando ha avviato la procedura amministrativa con cui è stato acquisito il possesso dei terreni e degli immobili edificati abusivamente, il cui valore complessivo ammonta ad € 654.350,00. Sono state irrogate sanzioni amministrative nei confronti dei responsabili per un totale di € 80.000,00 ed è stata informata la competente Autorità Giudiziaria.