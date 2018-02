La Polizia ritrova quattro auto rubate

Controlli straordinari del territorio potenziati per garantire sicurezza in città. Stavolta la Polizia di Stato ha implementato uomini e servizi nelle zone di Camaro San Paolo e Camaro San Luigi, Bisconte e Cataratti.

In campo i poliziotti delle Volanti di nuovo coadiuvati dal Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale: nelle giornate di giovedì e venerdi appena trascorsi, con 17 posti di blocco sul territorio, hanno proceduto all’identificazione di più di 200 persone ed al controllo di 553 veicoli.

Quartieri Sicuri ha registrato in questa tranche di servizi numerose sanzioni elevate al Codice della Strada con ritiro dei documenti e sequestro del mezzo. Quattro i veicoli rubati rinvenuti.

Particolare attenzione al controllo di persone sottoposte a restrizione della libertà personale: 19 agli arresti domiciliari e 9 sottoposte a sorveglianza.

Nell’ambito degli stessi servizi, ancora una volta un parcheggiatore abusivo è stato sorpreso dai poliziotti delle Volanti in via Catania. E’ stato denunciato per inosservanza del provvedimento emesso dal Questore perché già sorpreso ad esercitare abusivamente l’attività di parcheggiatore. A suo carico la denuncia all’Autorità Giudiziaria e la sanzione per violazione al Codice della Strada pari a euro 1.000. Sequestrato il provento dell’attività illecita.