Bullismo a Cairoli, denunciati due minorenni

Nuovo, grave episodio di bullismo in città. La Polizia ha identificato due minorenni, accusati di aver aggredito due loro coetanei. E' accaduto sabato pomeriggio a Piazza Cairoli. Tre ragazzi chiacchieravano tranquillamente tra di loro, quando sono stati avvicinati e provocati da un altro minorenne, che era in compagnia di alcuni amici. I tre hanno provato ad allontanarsi, il branco li ha seguiti, raggiunti e picchiati. Spintoni e pugni in pieno viso, con tanto di frattura del setto nasale per uno dei tre giovani.

Le testimonianze di alcuni passanti, le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e le indagini portate avanti dalla polizia monitorando anche i profili facebook dei sospettati hanno permesso di identificare gli aggressori. Si tratta di due ragazzi di 14 e 16 anni, coetanei delle vittime. Per loro è scattata l’accusa di lesioni aggravate in concorso.